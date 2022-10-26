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Открылся чемпионат конкурса "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект"

14:40
  • среда
  • 26 октября 2022

Он будет длиться месяц

Сегодня открылся третий всероссийский чемпионат конкурса "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект". Это проект платформы "Россия - страна возможностей". Старт состязанию дали в пресс-центре информагентства ТАСС, передает "ТВ Центр".

Прошла тематическая онлайн-конференция. Обсудили важность развития и актуальные проблемы искусственного интеллекта, востребованные направления и задачи проекта.

В течение месяца более тысячи конкурсантов будут участвовать в образовательных мероприятиях, общаться с профессионалами отрасли и решать задачи от крупных заказчиков.

"Будут оптимизировать рабочие процессы в сфере сельского хозяйства, прогнозировать потребительскую активность в аэропорту в зависимости от рейсов и географии вылетов. И гарантировать доставку отправлений в срок", - уточнил Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

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