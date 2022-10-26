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На выставке "ИнтерШарм" представили новинки индустрии красоты

14:45
  • среда
  • 26 октября 2022

Мероприятие проходит в "Крокус Экспо" в Подмосковье

В центре "Крокус Экспо" в Подмосковье сегодня открылась международная выставка парфюмерии и косметики "ИнтерШарм". Там представлены новинки в сфере индустрии красоты, сообщает "ТВ Центр".

В мероприятии участвуют более 400 компаний из Белоруссии, Казахстана, Турции, Южной Кореи и не только.

Но основную часть экспозиции занимают российские производители. В Минпромторге отметили: в этом году на реализацию проектов, связанных с созданием парфюмерно-косметической продукции, было выделено около 700 миллионов рублей.

"Это и мера поддержки научно-исследовательских, конструкторских работ. И поддержка вывода нашей продукции на экспортные рынки, сертификация, омологация. Это и программы Фонда развития промышленности. Эту большую работу мы будем продолжать вместе с нашими компаниями", - сообщил Михаил Иванов, заместитель министра промышленности и торговли России.

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