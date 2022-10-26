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Московская областная таможня вышла на канал контрабанды драгоценных металлов

14:54
  • среда
  • 26 октября 2022

Мужчина пытался тайно вывезти в Турцию сплавы золота и палладия

Горы микросхем, печи, химические реагенты. В этих стенах таможенники обнаружили кустарную аффинажную лабораторию. Из старых транзисторов, конденсаторов и микросхем здесь извлекали драгоценные металлы, очищали от примесей и сплавляли в слитки. Возможно, об этой лаборатории и не узнали, если бы в аэропорту "Домодедово" таможенники не задержали мужчину с подозрительным багажом.

"Злоумышленник пытался вывезти в Турцию сплавы золота и палладия общим весом более 4,5 килограммов. Слитки обнаружили в багаже мужчины после частичного вскрытия блока питания для компьютера, в котором была размещена прямоугольная пластина из металла белого цвета, не характерная для конструкции данного типа. Всего гражданин перевозил 10 электронных устройств: три портативные зарядки, три адаптера, две музыкальные колонки, блок питания и планшет", - сообщил Андрей Морозов, заместитель начальника Московской областной таможни по правоохранительной деятельности.

В устройствах - секретная начинка. Экспертиза показала: в каждом - драгоценные металлы общей стоимостью 17, 5 миллиона рублей.

Обыски прошли и в квартирах участников преступной группы в Москве и области. Тут тоже нашли слитки драгоценных металлов. Также у подозреваемых обнаружили три единицы огнестрельного оружия без документов и патроны. А еще - 70 тысяч долларов наличными. Все отправлено на экспертизу.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере, совершенной организованной группой. А это значит, что правонарушителям грозит до 12 лет лишения свободы.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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