Собянин: подготовка к открытию движения по всей БКЛ вступила в завершающую стадию

БКЛ запустят в Москве уже в следующем году

Большую кольцевую линию запустят в Москве уже в следующем году. Ее будут обслуживать три электродепо: реконструированное "Замоскворецкое", новое "Аминьевское" на западе и "Нижегородское" на востоке.

Последнее начали строить в 2015-м на территории бывшего завода имени Войтовича. Здесь и раньше ремонтировали и модернизировали составы. Теперь это будут делать уже не для поездов дальнего следования, а для Московского метрополитена.

"Мы не потеряли эту площадку. В свое время РЖД передали, и здесь вот появился современный завод - 900 рабочих мест. Все достаточно современно и технологично. Это во-первых. А во-вторых - само расположение. Оно располагается в пределах ТТК, уже почти 70 лет в Москве электрозаводы не строились так близко к центру городу. Это диктуется необходимостью запуска БКЛ", - подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Обслуживать поезда будут специалисты завода-изготовителя. Это позволит сделать ремонт, диагностику и мойку составов более качественными, а еще - экономить до 15% затрат. Мойка поездов будет проводиться ежедневно, а дополнительная обработка - раз в 10 дней.

Ремонт разной степени сложности в "Нижегородском" будут проходить 288 вагонов в год. Сейчас достраивается основной пусковой комплекс депо. Это ремонтный корпус с производственными мастерскими, мотодепо, камера мойки подвижного состава, здание эксплуатационного персонала и другие объекты. Всего будет возведено больше ста тысяч квадратных метров производственных площадей. Для персонала депо будут создадут максимально комфортные условия работы.

"Главное - территория. Поэтому полностью были демонтированы все старые сооружения. На их месте был возведен ультрасовременный полностью с замкнутым циклом административно-бытовой комплекс для нашего персонала, места для проведения ремонта, территория для технических операций. Это совершенно новый объект", - обратил внимание заммэра Андрей Бочкарев.

Сейчас на Большой кольцевой линии курсируют 43 современных состава. Их обслуживает электродепо "Замоскворецкое". После открытия оставшихся участков Большой кольцевой линии количество поездов будет кратно увеличено. Парность движения возрастет вдвое, а интервалы движения значительно сократятся.

Обслуживание дополнительных поездов как раз и будут осуществлять строящиеся электродепо "Нижегородское" и "Аминьевское".

Елена Сахно, Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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