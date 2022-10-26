ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве разработали уникальную технику для лучевой диагностики

14:58
  • среда
  • 26 октября 2022

Новинки уже внедрены в систему столичного здравоохранения

В Москве разработали и начали использовать уникальную технику для лучевой диагностики, передает "ТВ Центр".

Фантомы имитируют органы и ткани человеческого тела. Не просто заменяют дорогостоящие зарубежные аналоги, но и превосходят их по качеству и стоимости. Новинки уже внедрены в систему столичного здравоохранения и помогают врачам в клинической практике.

С помощью такого оборудования специалисты оттачивают навыки диагностики в самых разных сферах.

"У нас разработано довольно большое количество их как для УЗИ, для транскраниальных исследований, так и для магнитной томографии, для маммографии. Которые позволяют проверять эксплуатационные характеристики этих всех приборов, плюс на них можно тренироваться для врачей УЗИ, выполнения пункционной биопсии или же визуализировать стеноз", - отметил Юрий Васильев, директор Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Техника для лучевой диагностики
Техника для лучевой диагностики
Техника для лучевой диагностики
Техника для лучевой диагностики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.