В Москве разработали уникальную технику для лучевой диагностики

Новинки уже внедрены в систему столичного здравоохранения

В Москве разработали и начали использовать уникальную технику для лучевой диагностики, передает "ТВ Центр".

Фантомы имитируют органы и ткани человеческого тела. Не просто заменяют дорогостоящие зарубежные аналоги, но и превосходят их по качеству и стоимости. Новинки уже внедрены в систему столичного здравоохранения и помогают врачам в клинической практике.

С помощью такого оборудования специалисты оттачивают навыки диагностики в самых разных сферах.

"У нас разработано довольно большое количество их как для УЗИ, для транскраниальных исследований, так и для магнитной томографии, для маммографии. Которые позволяют проверять эксплуатационные характеристики этих всех приборов, плюс на них можно тренироваться для врачей УЗИ, выполнения пункционной биопсии или же визуализировать стеноз", - отметил Юрий Васильев, директор Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы.

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