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Путин не поздравил Сунака с назначением

13:18
  • среда
  • 26 октября 2022

Телеграмму в Лондон не послали

Президент России Владимир Путин не поздравил Риши Сунака с избранием премьером Великобритании.

Это "недружественная страна", объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран, поэтому нет, телеграмма не была отправлена", - сообщил представитель Кремля журналистам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя избрание Риши Сунака лидеров Консервативной партии и главой британского кабмина, отметил, что не ожидает позитивных сдвигов в отношениях с Великобританией. Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров, но не в ущерб своим собственным интересам, подчеркнули в Кремле.

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