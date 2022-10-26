В ДТП на Варшавском шоссе попали такси и цементовоз

Пострадал один человек

Один человек пострадал в ДТП с цементовозом на юге Москвы, передает "ТВ Центр".

Рано утром грузовик столкнулся с машиной такси на Варшавском шоссе. От удара легковушка влетела в столб, и ее отбросило на газон. По пути автомобиль снес контейнер для реагентов.

Водитель не пострадал, а вот пассажир оказался зажат в салоне. Вытащить его из авто помогли прохожие.

Сейчас клиент такси госпитализирован. Следователи выясняют причину аварии.

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