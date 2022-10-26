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Появилось видео столкновения двух грузовиков на МКАД

14:59
  • среда
  • 26 октября 2022

Один из водителей госпитализирован

На внутренней стороне 52-го километра МКАД один грузовик буквально вытолкнул с дороги другой, сообщает "ТВ Центр".

Судя по видеозаписи, виновник просто отвлекся и не заметил впередиидущий транспорт, который двигался с небольшой скоростью.

Столкновение было таким мощным, что фура просто перекинула грузовик через отбойник. Водительская кабина осталась почти целой, а вот прицеп разлетелся на куски.

Чтобы эвакуировать машину и очистить дорогу от обломков, спецслужбам пришлось перекрывать участок. Один из водителей госпитализирован.

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