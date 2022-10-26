В Лобне протестуют против закрытия перехода через железную дорогу

Недавно у "народной тропы" появилось звукозащитное ограждение

Жители подмосковной Лобни против закрытия перехода через местную узкоколейную железную дорогу . По их словам, это короткий и удобный маршрут ко всем социально значимым объектам, а также к МЦД. Но недавно у "народной тропы" появилось звукозащитное ограждение. Теперь горожане должны искать обходные пути. Не всегда безопасные.

Подмосковная Лобня. В месте пешеходного перехода через одноколейную железную дорогу, отделяющую северные районы города от центра, жители требуют от местной администрации не допустить перекрытия прохода. На днях по обе стороны путей рабочие начали устанавливать шумоизолирующие экраны. Ни калитки, ни выемки для прохода в плане работ не оказалось.

"Выяснили, что РЖД присылало на каком-то этапе, опять же не выяснили, на каком, городу проект вот по этим шумоизолирующим экранам. И в проекте нету перехода вот в этом месте. И РЖД уверяет, что переход несанкционированный. Хотя, как вы видите, здесь асфальт, там дальше резиновое покрытие лежит", - говорит Наталья Алексеева.

Проход, на защиту которого вышли жители, в Лобне называют не иначе как "народной тропой". Из спальных районов, что на севере города, здесь проходит самый короткий маршрут ко всем социально значимым объектам - станции МЦД, школам, детским садам, многофункциональному центру.

Идти до ближайшего и единственного пешеходного перехода одноколейки, который оставили для жителей, судя по карте, порядка километра по обе стороны. Воспользоваться им для нашей съемочной группы оказалось делом не быстрым. Пешеходная дорога во второй части обходного маршрута, к слову, и вовсе оказалась отнюдь не пешеходной.

Свои обращения с просьбой не закрывать "народный переход" жители Лобни уже направили в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Московской области и в РЖД. Работы по возведению экранов приостановили, но временно.

"Обеспечение безопасности входа, выхода, нахождения на пассажирской инфраструктуре, а также на транзитных переходах через железнодорожные пути, оборудованных согласно требованиям безопасности, является приоритетной задачей ОАО "РЖД". Переход в районе улицы Шадунца Лобни расположен в городской черте, в зоне ограниченной видимости локомотивной бригады, и является несанкционированным. Находиться здесь небезопасно. Решения городом о строительстве в данном месте перехода не принято", - сообщила Наталья Щевелева, начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.

Попытаться урегулировать вопрос с ведомством пообещали в местной администрации. Там приняли решение сохранить переход.

"Мы со своей стороны обратились к руководству РЖД рассмотреть этот вопрос, то есть не перекрывать на 100% переход в данном пути. Мы предложили либо сделать змейку, то есть безопасный переход, либо установить семафоры, либо рассмотреть возможность надземного перехода строительства на данном участке", - уточнил Александр Холиков, заместитель главы администрации городского округа Лобня.

Возможно, для местных жителей все-таки сделают удобный и безопасный проход .

Татьяна Сидорова, Виктор Мальцев, "ТВ Центр"

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