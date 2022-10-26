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В Подмосковье начались соревнования по пожарно-спасательному спорту

15:03
  • среда
  • 26 октября 2022

Завтра спортсмены покажут свои навыки на полосе препятствий

В подмосковных Апаринках в самом разгаре соревнования по пожарно-спасательному спорту, передает "ТВ Центр".

Два дня 14 команд с разных концов страны будут бороться за Кубок министра МЧС.

Сегодня участники показывали свои навыки в одной из самых сложных дисциплин - подъем по штурмовой лестнице. Соревновались как мужчины, так и женщины. Главной задачей было как можно быстрее подняться на нужный этаж. При этом участники сами должны были переставлять свои лестницы.

А завтра спортсмены покажут свои навыки на полосе препятствий.

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