В Подмосковье начались соревнования по пожарно-спасательному спорту

Завтра спортсмены покажут свои навыки на полосе препятствий

В подмосковных Апаринках в самом разгаре соревнования по пожарно-спасательному спорту, передает "ТВ Центр".

Два дня 14 команд с разных концов страны будут бороться за Кубок министра МЧС.

Сегодня участники показывали свои навыки в одной из самых сложных дисциплин - подъем по штурмовой лестнице. Соревновались как мужчины, так и женщины. Главной задачей было как можно быстрее подняться на нужный этаж. При этом участники сами должны были переставлять свои лестницы.

А завтра спортсмены покажут свои навыки на полосе препятствий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"