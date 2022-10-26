Наш звук: как в Раменском создают народные музыкальные инструменты

Уникальную мастерскую организовал Павел Самохвалов

В подмосковном Раменском создают музыкальные инструменты, способные составить конкуренцию зарубежным аналогам. Домры, балалайки, гусли, а еще гитары и даже контрабасы. Материал - российский, а технологии принадлежат всем. Хотя, конечно, у каждого мастера свой секрет уникального звучания.

Концерт Вивальди для скрипки ученики раменской школы искусств играют на домре. Мировую классику для народных инструментов адаптируют сами педагоги.

"Очень часто у мастеров бывают неточности, но здесь пропорции идеально соблюдены - от этого у нас зависит строй инструмента", - отметила Елизавета Милованова, педагог по классу домры ДШИ № 2 города Раменское.

Недавно в этой школе искусств полностью обновляли фонд музыкальных инструментов и столкнулись со сложностями.

"Отечественных производителей и поставщиков инструментов достаточно сейчас небольшое количество, и с трудом приходится выискивать", - рассказала Юлия Шикина, директор школы.

Вот так из деревянных лоскутков мастера собирают домры, гусли, балалайки и гитары. Оказалось, что такое производство есть буквально по соседству - на раменской земле. Пока это небольшая мастерская, в которой постоянно работают восемь человек. Большинство умельцев - сами музыканты.

Этот контрабас "король балалаек" мастер Василий делал около месяца.

"Вся конструкция балалаешная, просто она очень большая", - объясняет он.

А чем толще корпус, тем ниже звук. Инструменты делают из клена, кедра, палисандра и ели. Каждую дощечку мастера отбирают по плотности, толщине и звуку. Иногда на то, чтобы дерево стало музыкальной заготовкой, уходят годы. Например, этим пластинам из резонансной ели - минимум 17 лет. Ведь от того, насколько этот материал высушен, будет зависеть "голос" инструмента.

Несмотря на единые каноны производства, каждый инструмент получается эксклюзивным, со своим характером и настроением. Уникальную мастерскую организовал Павел Самохвалов. Сейчас у подмосковного предпринимателя амбициозные планы: расширить производство и составить конкуренцию Китаю. А в будущем - стать предприятием полного цикла, то есть самим готовить все сырье, делать струны и колковую механику.

"В российском производстве у нас будет близкая связь с партнерами - и мы можем посмотреть, изменить в качестве. Максимальный объем выпускаемой продукции планируется 10 тысяч инструментов в месяц", - рассказал Самохвалов.

Все договоренности уже достигнуты, строительство должно начаться в течение года.

"Мы создаем рабочие места - их будет порядка 270, создаем инвестиционный потенциал, около 300 миллионов рублей, для того чтобы предприятие начало новую жизнь", - указал Виктор Неволин, глава Раменского городского округа.

Планируется, что гитары будут выпускать на конвейерном производстве, народные инструменты останутся мастеровыми, то есть ручной работы. На раменских балалайках играют и рок из репертуара группы Nirvana, и песни про доброго жука.

Наталья Тарасова, Валерий Белинский, Алексей Губанов, Камила Султанова, Саркис Саркисян, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"