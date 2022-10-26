На московских прудах начали убирать домики для уток

Их почистят и отремонтируют

На столичных прудах начали убирать домики для уток, чтобы пернатым было куда вернуться, сообщает "ТВ Центр".

Деревянные шале только с виду маленькие - весят они по 50 килограммов каждый. Чтобы достать такой домик из воды, специалисты подплывают к ним на лодках. Аккуратно - с помощью крана-манипулятора - вытаскивают. И грузят на спецтехнику. Затем отвезут в хранилище, где все почистят и отремонтируют.

С октября большинство уток улетает из города туда, где потеплее. И к их возвращению все 150 "летних дач" должны быть в полной готовности.

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