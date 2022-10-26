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Появились подробности участия Путина в заседаниях глав спецслужб СНГ и "Валдая"

13:52
  • среда
  • 26 октября 2022

В Кремле рассказали о планах главы государства

В среду, 26 октября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции выступит перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "заседание очень важное", поскольку на нем состоится "обсуждение столь актуальных сейчас вопросов глобальной и региональной безопасности", сообщает РИА Новости.

Песков также рассказал, что на 27 октября запланировано участие Владимира Путина в заседании Валдайского клуба, который в Московской области проведет большую сессию.

Ожидается "обширное выступление" российского лидера, а затем пройдет дискуссия.

Дмитрий Песков уточнил, что модератором дискуссии будет журналист, политолог, директор по научной работе "Валдая" Федор Лукьянов, сообщает ТАСС.

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