Кремль разъяснил судьбу иностранных активов в новых российских регионах

Владельцы могут заявить свои права

Российскому правительству предстоит заниматься вопросом брошенных зарубежных активов на присоединенных территориях. Об этом в среду, 26 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля, комментируя судьбу активов, отметил, что "нельзя их оставлять в бездействии, предстоит их запускать, активировать, соответственно кто-то должен их брать на свой баланс".

Песков напомнил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — это территория России, поэтому собственники активов могут по российским законам заявить свои права, "уже исходя из того, что это территория Российской Федерации и регионы Российской Федерации".

Что касается Крыма, владельцам имевшихся там на момент присоединения полуострова к России активов было предложено заявить свои права и переоформить на российскую юрисдикцию — "кто-то это сделал", рассказал пресс-секретарь президента.

С учетом этого "прецеденты есть, они функционируют", цитирует Пескова РИА Новости.

По результатам референдумов в состав Российской Федерации вошли Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. На территориях новых регионов действует российское законодательство.

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