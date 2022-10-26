Диверсанты напали на районный отдел внутренних дел в Херсоне

Они успели выстрелить из РПГ

В Херсоне диверсанты напали на районный отдел внутренних дел (РОВД), чтобы завладеть оружием.

Боевики успели выстрелить по зданию из гранатомета. В настоящее время ведется поиск диверсионной группы, передает "Интерфакс".

"Около 13:00 была предпринята попытка нападения на Днепровский РОВД города Херсона с целью завладения оружием", - цитирует агентство представителя экстренных служб города.

Информации о пострадавших пока нет.

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