Путин утвердил перечень банков, сделки по которым возможны по спецразрешению

Всего - 45 кредитных организаций

Президент России Владимир Путин утвердил перечень из 45 российских банков, в которых нельзя совершать сделки с долями граждан из недружественных стран.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В перечень вошли такие банки, как Райффайзенбанк, Юникредит, Ситибанк и "ОТП Банк". Сделки по ним возможны только по специальному разрешению.

Ранее Путин до 31 декабря 2022 года запретил сделки с долями иностранцев из недружественных стран в российских стратегических предприятиях и банках.

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