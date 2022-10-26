Путин утвердил перечень банков, сделки по которым возможны по спецразрешению

Всего - 45 кредитных организаций
Президент России Владимир Путин утвердил перечень из 45 российских банков, в которых нельзя совершать сделки с долями граждан из недружественных стран.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
В перечень вошли такие банки, как Райффайзенбанк, Юникредит, Ситибанк и "ОТП Банк". Сделки по ним возможны только по специальному разрешению.
Ранее Путин до 31 декабря 2022 года запретил сделки с долями иностранцев из недружественных стран в российских стратегических предприятиях и банках.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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