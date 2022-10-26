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Шойгу обсудил Украину с министром обороны Индии

14:20
  • среда
  • 26 октября 2022

Главы оборонных ведомств провели телефонный разговор

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх рассказал в среду, 26 октября, о телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу. Стороны обсуждали конфликт на Украине и способы его урегулирования.

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Сингх отметил ухудшение ситуации и подтвердил позицию Индии о необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего урегулирования конфликта.

Глава Минобороны Индии также заявил о недопустимости применения ни одной из сторон конфликта на Украине ядерного или радиологического оружия.

Шойгу проинформировал своего коллегу о развивающейся ситуации на Украине, в том числе о своих опасениях по поводу возможных провокаций с использованием "грязной бомбы", сообщает ТАСС.

В сентябре президент России Владимир Путин встречался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Российский лидер рассказал, что знает об обеспокоенности Нью-Дели в связи с ситуацией на Украине, и заверил, что "мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее".

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