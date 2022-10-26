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"Настоящий историк": главу МИД ФРГ высмеяли за рассказ о танках в XIX веке

14:40
  • среда
  • 26 октября 2022

Анналена Бербок сделала странное заявление

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь оказалась в центре внимания — на этот раз из-за заявления о способах ведения войны. Политик, рассуждая о необходимости анализировать методы современной гибридной войны, заявила, что сейчас воюют не одними танками, как это было в ХIX веке.
Британцы с юмором отнеслись к назначению Лиз Трасс

Интернет-пользователи критически оценили знания Бербок, для которой оказалось новостью, что танки впервые применили в бою в 1916 году, во время Первой мировой войны.

В комментариях в Сети германского министра назвали "настоящим историком" в сравнении с бывшим британским премьером Лиз Трасс — "настоящим картографом". Этот комментарий — отсылка к скандальным заявлениям Трасс об отказе признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями или о том, что Великобритания продолжит помогать прибалтийским республикам через Черное море.

Некоторые пользователи признавались, что им стыдно за такого представителя своего правительства. Были и те, кто удивлялся, как Бербок с такими знаниями оказалась в министерском кресле, сообщает РИА Новости.

Ранее Анналена Бербок попала под шквал критики за заявление о том, что ФРГ будет "помогать Украине, несмотря на мнение избирателей" и что граждане ФРГ страдают и будут страдать дальше, потому что Берлин будет поддерживать Киев. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал слова Бербок "фантастическим признанием".

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Анналена Бербок
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