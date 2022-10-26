Шойгу: Россия проводит тренировку по нанесению массированного ядерного удара

Под руководством Путина

Российские войска проводят тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Об этом в среду, 26 октября, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Тренировка проходит под руководством президента России Владимира Путина.

Также под руководством Путина прошла тренировка стратегических сил сдерживания с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Глава государства командовал учениями из ситуационного центра президента.

По полигону "Кура" на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с "Плесецка" и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

"В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками", - сообщили в Кремле.

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