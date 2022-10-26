Украина признала замедление контрнаступления

Зимой мобильность ВСУ снизится еще значительнее

Вооруженные силы Украины находятся на третьем этапе контрнаступления. Такое заявление сделал в среду, 26 октября, министр обороны Украины Алексей Резников.

В интервью японскому телеканалу NHK Резников подтвердил, что "темпы контрнаступления замедлились на юге". При этом украинским военным, по признанию министра, важно "добиться результатов до наступления зимы, когда мобильность войск снизится".

Резников также объявил о наличии у Киева реалистичного плана "освобождения" территорий, которые вошли в состав Российской Федерации или находятся под контролем российских военных. В чем заключается этот план, политик рассказывать не стал.

Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что попытки Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны на херсонском направлении вновь оказались безуспешными, все они "немногочисленными группами разваливаются и разбиваются".

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