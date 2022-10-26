ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина признала замедление контрнаступления

15:16
  • среда
  • 26 октября 2022

Зимой мобильность ВСУ снизится еще значительнее

Вооруженные силы Украины находятся на третьем этапе контрнаступления. Такое заявление сделал в среду, 26 октября, министр обороны Украины Алексей Резников.

Провалилась попытка наступления ВСУ в Донбассе
Попытки наступления ВСУ на Херсон отражены без потерь с российской стороны

В интервью японскому телеканалу NHK Резников подтвердил, что "темпы контрнаступления замедлились на юге". При этом украинским военным, по признанию министра, важно "добиться результатов до наступления зимы, когда мобильность войск снизится".

Резников также объявил о наличии у Киева реалистичного плана "освобождения" территорий, которые вошли в состав Российской Федерации или находятся под контролем российских военных. В чем заключается этот план, политик рассказывать не стал.

Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что попытки Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны на херсонском направлении вновь оказались безуспешными, все они "немногочисленными группами разваливаются и разбиваются".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украина
Украина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.