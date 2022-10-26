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Московские волонтеры и партия ЕР передали бойцам Донецка 2,5 тонны гуманитарного груза

14:51
  • среда
  • 26 октября 2022

За восемь месяцев волонтеры Москвы собрали свыше 1600 тонн гуманитарной помощи

В Донецк прибыл новый гуманитарный конвой от Московского городского регионального отделения "Единой России". Волонтеры во главе с руководителем исполкома столичного отделения Максимом Рудневым передали бойцам 100-й бригады Минобороны две с половиной тонны продуктов питания, зимние комплекты одежды, а также медикаменты.

"За восемь месяцев, пока идет СВО на Донбассе, волонтеры Москвы собрали свыше 1600 тонн гуманитарной помощи, в том числе – для отправки бойцам в зону боевых действий. И каждый раз мы получаем сотни благодарностей от тех, кому поддержка москвичей помогает бороться и защищать нашу страну, – отметил Руднев.

Команда из пяти волонтеров Московского городского реготделения привезла бойцам сто комплектов зимней формы, сто пар теплых берцев, сто наборов теромбелья, четыреста пар шерстяных носков. Также в составе груза – крупы, макароны, тушенка и другие консервы, мука, масло, чай и кофе. От медиков столицы бойцам передали 20000 инфузионных систем, необходимых для внутривенных вливаний.

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Московские волонтеры и партия ЕР передали бойцам Донецка 2,5 тонны гуманитарного груза
Московские волонтеры и партия ЕР передали бойцам Донецка 2,5 тонны гуманитарного груза
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