Российский лидер участвует в заседании глав спецслужб стран СНГ

Украинскую территорию превратили в испытательный полигон для проведения биологических экспериментов, а теперь еще и накачивают оружием. Такое заявление в среду, 26 октября, сделал президент России Владимир Путин.

Глава государства участвует в режиме видеоконференции в заседании руководителей спецслужб стран — членов СНГ.

Путин подчеркнул, что государства Содружества еще не сталкивались с такими террористическими угрозами, как сейчас. Международные террористические группировки пытаются просочиться на пространство СНГ, а ряд геополитических игроков не гнушается прямыми диверсиями.

Необходимо в этих условиях защитить население, в том числе активнее пресекать работу иностранных спецслужб, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в СНГ, цитирует Путина РИА Новости.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала, что Россия получила доказательства разработки Пентагоном сценариев применения тактического биологического оружия массового поражения. Парламентарий также сообщила, что думская комиссия получила подтверждение прямого участия американских спецслужб в подготовке преступлений ВСУ против мирного населения.

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