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Путин: ЧП на "Северных потоках" ухудшают жизнь миллионов людей

15:13
  • среда
  • 26 октября 2022

Речь идет об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры

Подрывы "Северных потоков" наносят колоссальный ущерб европейской экономике, ухудшают жизнь миллионов людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
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"Фактически речь идет об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры", - сказал глава российского государства, отметив, что "помалкивают по поводу того, а кто же это сделал, кто заинтересован в этом".

"Делается это невзирая на то, что подобные, с позволения сказать, методы, конечно же, наносят колоссальный ущерб европейской экономике", - приводит ТАСС слова Путина.

Ранее президент России назвал взрывы на "Северных потоках" актом международного терроризма. Путин отметил, что США теперь могут поставлять ресурсы по высоким ценам. Но это, по словам главы государства, опаснейший прецедент: под угрозой теперь любой объект транспортной или коммунальной инфраструктуры в мире.

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