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Путин предупредил о террористических угрозах в странах СНГ

15:23
  • среда
  • 26 октября 2022

Также остается опасность "цветных революций"

Страны Запада используют тактику шантажа и прямого запугивания в государствах СНГ, заявил президент России. Владимир Путин отметил, что не прекращаются попытки реализации сценариев "цветных революций", подогреваются такие явления, как национализм и экстремизм, разжигаются вооруженные конфликты. Все это прямо угрожает безопасности всех участников Содружества.

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Российский лидер подчеркнул, что страны СНГ еще не сталкивались с такими террористическими угрозами, как сегодня. И общая задача государств – защита населения.

"Очевидно, что Содружество в целом и наши страны по отдельности ещё не сталкивались с такими комплексными угрозами. И наша общая задача - максимально защитить наши народы, укрепить стабильность", - заявил Путин, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

В такой ситуации, по словам президента России, необходимо усиливать защиту объектов критической инфраструктуры. Они нуждаются в максимальной защите – так же, как и места массового скопления граждан, передает РИА Новости.

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