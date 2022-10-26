ТАСС: Собчак удалось уехать из России

Правоохранители намеревались ее задержать

У правоохранителей было постановление о задержании Ксении Собчак, но ей удалось уехать из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

По данным собеседника агентства, журналистка уехала из страны в ночь на среду. Она выехала в Литву через Белоруссию.

Ранее стало известно, что в подмосковном доме Ксении Собчак в среду прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханов.

Суханов был задержан ранее правоохранительными органами в Москве по подозрению в вымогательстве у бизнесмена. Также задержан бывший главный редактор журнала "Татлер" Ариан Романовский.

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