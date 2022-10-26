Россия установила причастность к взрыву украинских властей

Реакция США и других стран Запада на теракт на Крымском мосту демонстрирует их двойные стандарты в отношении международного терроризма. Такое заявление в среду, 26 октября, сделал член Российско-корейского общества по содействию обменам и сотрудничеству Ким Ю Хёк.

Дипломат указал, что госсекретарь США, генсек НАТО и другие высокопоставленные лица Запада "вступились за Украину, утверждая, что Киев имеет право наносить удары по любым целям на территории России".

При этом те же политики "разводят шумиху вокруг ответных ракетных запусков России" и называют их подтверждением жестокости российской спецоперации, притворяясь, что не видят терактов со стороны Украины, заявил Ким Ю Хёк.

По словам представителя КНДР, США и Запад по своему усмотрению определяют "хороший терроризм" и "плохой терроризм", что нельзя характеризовать иначе как проявлением двойных стандартов, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные кураторы украинских властей сами подтвердили причастность Киева к теракту на Крымском мосту поздравлениями, которые раздались из европейских столиц и США после подрыва.

8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролетов моста. По последним данным, жертвами теракта стали 4 человека. Следственный комитет назвал заказчиками и исполнителями преступления спецслужбы Украины.

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