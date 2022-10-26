В Молдавии допустили полное отключение электричества

Населенные пункты могут быть обесточены по несколько часов, предупредили власти

Дефицит электроэнергии в Молдавии может привести к тому, что города и села придется полностью обесточивать на несколько часов. Такое заявление в среду, 26 октября, сделал вице-премьер и министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.

Политик назвал проблему энергоснабжения в Молдавии самым серьезным вопросом, с которым столкнулось государство. Он напомнил, что власти уже предприняли ряд мер по сокращению уличного освещения, декоративного освещения, рекламного освещения, чтобы уменьшить потребление электроэнергии.

Несмотря на эти шаги, не исключено, что придется отключать энергоснабжение населенных пунктов, предупредил Спыну. При этом пострадать могут все, как представители бизнеса и государственных предприятий, так и граждане.

Вице-премьер выразил надежду, что такого сценария удастся избежать, но предложил готовиться к худшему, сообщает РИА Новости.

Ранее "Газпром" предупредил, что если Молдавия продолжит задерживать оплату за газ и просить отсрочки, то поставки топлива могут прекратиться в любой момент. Как напомнили в российской компании, "Молдовагаз" на протяжении 2022 года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ и просил о смягчении контрактных обязательств.

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