МО показало действия ракетоносца Ту-95МС на тренировке сил сдерживания

Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования во время тренировки стратегических сил сдерживания. Кадры работы экипажей показало Минобороны.

"К тренировке привлекаются: подвижный грунтовый ракетный комплекс ракетных войск стратегического назначения "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула", два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС", - доложил президенту России Владимиру Путину начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов.

На опубликованных кадрах показан полет ракетоносца, работа экипажа самолета. На видео запечатлели взлет и посадку Ту-95МС. Как сообщалось ранее, ракетоносцы выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

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