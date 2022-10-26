ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин проверил готовность ядерной триады России

18:08
  • среда
  • 26 октября 2022

В ходе учения была проинспектирована координация между штабами и родами войск

Российские вооруженные силы в среду отрабатывали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар условного противника. Под руководством верховного главнокомандующего была проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
Путин предупредил о террористических угрозах в странах СНГ

Экипаж атомного ракетного подводного крейсера "Тула" занимает свои места согласно расписанию не учебной - боевой тревоги. Лодка, несущая дежурство в Баренцевом море, сразу же уходит на глубину 50 метров. Скорость лодки - четыре с половиной узла. В компьютер вносятся координаты цели. К пуску готовится межконтинентальная баллистическая ракета "Синева", способная нести до десяти боевых ядерных блоков.

За работой вооруженных сил России в режим реального времени наблюдают в Генеральном штабе и верховный главнокомандующий. Одновременно с подводной лодкой на цель наводится экипаж наземного передвижного стратегического ракетного комплекса "Ярс".

Время перехода из режима дежурства в боевой строго ограничено. Поэтому никаких лишних движений. Вся подготовка к пуску идёт строго по инструкции.

Аналогичную задачу получили экипажи стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Таким образом в ходе тренировки были задействованы силы всей ядерной триады России. Проверена координация между штабами и родами войск.

Цели для российских ядерных сил находились на полигоне Кура. Это Камчатка. То есть, например, подводная лодка стреляла примерно на пять тысяч километров. Россия исполняет взятые на себя обязательства по непроведению ядерных испытаний, поэтому головные части выпущенных ракет не несли боевые элементы. В остальном же все задачи выполнены и заявленные цели поражены.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Тренировка стратегических сил сдерживания
Тренировка стратегических сил сдерживания
Тренировки стратегических сил сдерживания России
Тренировки стратегических сил сдерживания России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.