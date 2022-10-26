Путин проверил готовность ядерной триады России

В ходе учения была проинспектирована координация между штабами и родами войск

Российские вооруженные силы в среду отрабатывали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар условного противника. Под руководством верховного главнокомандующего была проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Экипаж атомного ракетного подводного крейсера "Тула" занимает свои места согласно расписанию не учебной - боевой тревоги. Лодка, несущая дежурство в Баренцевом море, сразу же уходит на глубину 50 метров. Скорость лодки - четыре с половиной узла. В компьютер вносятся координаты цели. К пуску готовится межконтинентальная баллистическая ракета "Синева", способная нести до десяти боевых ядерных блоков.

За работой вооруженных сил России в режим реального времени наблюдают в Генеральном штабе и верховный главнокомандующий. Одновременно с подводной лодкой на цель наводится экипаж наземного передвижного стратегического ракетного комплекса "Ярс".

Время перехода из режима дежурства в боевой строго ограничено. Поэтому никаких лишних движений. Вся подготовка к пуску идёт строго по инструкции.

Аналогичную задачу получили экипажи стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Таким образом в ходе тренировки были задействованы силы всей ядерной триады России. Проверена координация между штабами и родами войск.

Цели для российских ядерных сил находились на полигоне Кура. Это Камчатка. То есть, например, подводная лодка стреляла примерно на пять тысяч километров. Россия исполняет взятые на себя обязательства по непроведению ядерных испытаний, поэтому головные части выпущенных ракет не несли боевые элементы. В остальном же все задачи выполнены и заявленные цели поражены.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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