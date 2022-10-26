Госдума одобрила федеральный бюджет на три года в первом чтении

Предусмотрен рост прожиточного минимума и индексация пенсий

Проект федерального бюджета на предстоящие три года одобрила сегодня Госдума в первом чтении. За проголосовали 319 депутатов.

Все комитеты Госдумы, а также фракции "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди" поддержали принятие проекта бюджета, внесенного правительством, против выступили фракции КПРФ и "Справедливая Россия - За правду", которая подготовила свою альтернативную версию.

Основные параметры главного финансового документа страны - финансирование нацпроектов и госпрограмм, развитие экономики. И самое главное - исполнение всех социальных обязательств перед гражданами с учётом санкций недружественных стран.

В бюджете предусмотрен рост прожиточного минимума, индексация пенсий и материнского капитала, а также увеличение минимального размера оплаты труда и зарплат бюджетников. Кроме того, Минфин заложил необходимые средства на нужды специальной военной операции на Украине.

Между тем в течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным. Основным источником его покрытия станут госзаимствования, в том числе выпуск облигаций федерального займа.

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