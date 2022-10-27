Высказывания Канье Уэста привели к серьезному скандалу

Артисту не привыкать быть в эпицентре скандалов

Самая обсуждаемая новость в мире шоу-бизнеса - скандал вокруг американского рэпера Канье Уэста. По просьбам посетителей восковую фигуру артиста сегодня убрали из постоянной экспозиции Музея Мадам Тюссо. С Уэстом в экстренном порядке разрывают контракты крупнейшие модные дома, рекламные агентства - всего за день исполнитель лишился двух миллиардов долларов. Причина бойкота - публичные заявления музыканта, которые вызвали волну общественной критики.

Даже крепкие многолетние дружеские отношения между рэпером Канье Уэстом - или как он предпочитает себя теперь называть Йе - могут дать трещину, если под ударом оказывается репутация многомиллиардного холдинга. Разбираться со всем еврейским народом, с которым поругался острый на язык музыкант, бренд не стал. Как и оправдывать своего экстравагантного приглашённого дизайнера.

"Аdidas не терпит антисемитизма и любого другого языка ненависти. Недавние комментарии и действия Йе были неприемлемыми и опасными. После тщательного анализа компания приняла решение немедленно прекратить партнёрство с Йе, а также прекратить производство продукции под брендом Yeezy и прекратить все выплаты самому Йе и его компаниям", - сообщили в компании.

И ведь не помог даже тот факт, что кроссовки "от Канье Уэста" приносили компании совсем не маленькие деньги. Модники со всего мира готовы были и в очередях стоять и буквально отдавать последнее. По самым скромным подсчётам, "Адидасу" отказ от сотрудничества с рэпером будет стоить порядка 300 миллионов долларов убытков.

Впрочем, это всё равно существенно меньше, чем разрыв отношений обошёлся самому мистеру Уэсту. Музыкант в одночасье потерял 1,5 миллиарда долларов и статус одного из самых богатых людей в индустрии. Сейчас на счету у Канье какие-то жалкие 400 миллионов.

Спортивный холдинг "Адидас" стал последним, кто открестился от скандального рэпера и разорвал с ним все связи. Первым от сотрудничества отказался французский модный дом "Баленсиага". Коллекцию хип-хоп исполнителя быстренько спрятали со всех прилавков. Подчистили ассортимент и в интернет-магазинах. Под волну отмены попали даже фотографии с последнего показа, где Канье Уэст был почётным гостем. А виной всему - наряд, в котором рэпер появился в начале октября на Парижской неделе моды. Футболку с надписью White lives matter - то есть "жизни белых имеют значение" - вызвала в обществе невероятный резонанс. Темнокожее население этот лозунг посчитало фашистским, вспомнив, что похожий был у поклонников радикальной организации Ку-клукс-клан.

Пост спровоцировал серьезные обвинения в антисемитизме, а вслед за этим и волну негатива в интернете. Соцсеть, где у Канье было 18 млн подписчиков, моментально выписала музыканту временный бан. Сам он пытался оправдаться, что имел в виду не весь еврейский народ, а конкретно руководство американского банка JP Morgan.

Уэсту в целом не привыкать быть в эпицентре скандалов - за всю свою долгую деятельность он умудрялся одновременно озвучивать крайне противоречивые высказывания и оставаться при этом на плаву. Чего стоит дружба артиста с Дональдом Трампом, которую в музыкальных кругах откровенно не понимали. В 2016-м Канье выразил публичное одобрение политического курса лидера республиканской партии, чем навлёк на себя гнев американской общественности. Сам рэпер неоднократно намекал, что эксцентричные поступки - лишь часть его имиджа. А после бурной реакции свои неоднозначные выпады списывал на биполярное расстройство. Впрочем, в этот раз подобная отмазка остановить колесо отмены, очевидно, музыканту не поможет. Даже серьёзные ментальные проблемы не являются оправданием для оскорблений.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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