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Мишустин объявил о системной трансформации ЖКХ

16:29
  • среда
  • 26 октября 2022

Перемены ждут и строительную отрасль

Внедрение цифровых инструментов на базе отечественных технологий и перевод основных процедур в электронный вид – такие перемены ждут строительную отрасль и ЖКХ. О системной трансформации этих сфер российской экономики объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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"Предполагается провести системную трансформацию строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе, внедрить цифровые инструменты на базе отечественных технологий и для большей прозрачности перевести в электронный вид основные процедуры, сократить продолжительность инвестиционно-строительного цикла, число избыточных требований", - сказал Мишустин на заседании кабмина.

Правительство обсуждает Стратегию развития стройотрасоли и ЖКХ до 2030 года. В ней отражены этапы достижения национальных целей: обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни, повышение доступности жилья, модернизация ЖКХ. По словам Мишустина, объявленные меры позволят снизить нагрузку на бизнес и упростят взаимодействие компаний с органами власти, передает РИА Новости.

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