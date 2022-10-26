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Собянин поручил продолжить программу модернизации трамвайной инфраструктуры

16:58
  • среда
  • 26 октября 2022

Это повысит безопасность и комфорт поездок

Программа модернизации трамвайной инфраструктуры в столице будет продолжена. Такое поручение дал Сергей Собянин. Мэр Москвы подписал соответствующее постановление.

"Правительство Москвы выделило 2,45 миллиарда рублей ГУП "Московский метрополитен" на продолжение программы модернизации трамвайной инфраструктуры", - сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства города.

Выделенные средства пойдут на закупку оборудования для модернизации стрелочных переводов и работы по физическому обособлению трамвайных путей бортовым камнем. Отмечается, что уже более половины трамвайных путей в Москве отделены от автотрасс и располагаются на обособленном полотне.

"Реализуемая программа позволит довести долю обособления до 80%, то есть отделить трамвайные пути от проезжей части на всех участках, где это технологически возможно", - рассказали в пресс-службе.

Также проводится модернизация стрелочных переводов. После работ система управления будет автоматически переводить стрелку перед трамваем. Кроме того, улучшение трамвайной инфраструктуры повысит безопасность и комфорт поездок на данном виде транспорта.

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