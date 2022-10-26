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Саудиты сорвали секретную сделку по нефти с Байденом

17:02
  • среда
  • 26 октября 2022

Эр-Рияд решил, что с Россией сотрудничать выгоднее

Недавняя поездка президента США Джо Байдена по странам Ближнего Востока оказалась успешной. Во всяком случае, так считали в Вашингтоне – ведь американскому лидеру удалось заключить секретную сделку по нефти с Саудовской Аравией.

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"Подробности нефтяной сделки не разглашались, но она должна была привести к всплеску добычи нефти с сентября по декабрь. Однако наследный принц короля Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обманул администрацию Байдена. Трудно понять, почему все пошло наперекосяк", — пишет газета New York Times.

Издание отмечает, что Эр-Рияд сорвал договоренность с Байденом в пользу Москвы, в итоге сократив добычу нефти вместе со странами ОПЕК+. Добыча резко сократится с ноября текущего года. Американский лидер уже обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США. В свою очередь, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд высказал сомнения в ясности ума Байдена. Наследный принц не скрывает, что ему легче работалось с предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

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