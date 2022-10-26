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Схрон с боеприпасами обнаружен у места взрыва в Мелитополе

17:37
  • среда
  • 26 октября 2022

Оперативники изъяли целый арсенал

Целый арсенал оружия, в том числе гранаты и взрывчатка, изъяты из схрона в Мелитополе. Тайник был оборудован возле взорванного 25 октября здания медиахолдинга, сообщили в ГУВД по Запорожской области.

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"В Мелитополе полицейские обнаружили схрон боеприпасов в гараже около здания медиахолдинга, где сработало взрывное устройство в припаркованном автомобиле", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Полицейские изъяли, в частности, гранаты, пластичную взрывчатку и патроны. Боеприпасы будут уничтожены, владельцев тайника разыскивают. В ГУВД напомнили террористам: Мелитополь – это Россия, и наказание за серьезное преступление будет самое жесткое.

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