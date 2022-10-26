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Вашингтон ввел санкции против певицы Жасмин

18:11
  • среда
  • 26 октября 2022

Артистка, якобы, имеет отношение к коррупции в Молдавии

Вашингтон ввел новые санкции в отношении россиян. В черный список включены 9 физических и 12 юридических лиц. По версии Минфина США, граждане и организации России причастны к коррупции в Молдавии.

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"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло меры по противодействию постоянным злонамеренным кампаниям влияния правительства Российской Федерации и системной коррупции в Молдавии путем введения санкций в отношении 9 физических и 12 юридических лиц", - говорится в заявлении американского минфина.

Как утверждает американское ведомство, санкции введены против "олигархов, получивших широкую известность за захват и коррумпирование политических и экономических институтов Молдавии". Также в черном списке те, кто действует как "инструмент глобальной кампании влияния России, направленной на манипулирование Соединенными Штатами". В санкционном списке, в частности, оказались певица Жасмин, а также бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, передает ТАСС.

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