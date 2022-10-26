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Стал известен статус Собчак в деле о вымогательстве

18:35
  • среда
  • 26 октября 2022

Потерпевший - должностное лицо "Ростеха"

Ксения Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех". Санкции по статье подразумевают до 15 лет колонии.

ТАСС: Собчак удалось уехать из России
В подмосковном доме Ксении Собчак проходят обыски

"Собчак подозревается по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сама телеведущая от комментариев отказалась.  Как сообщалось, по этому делу уже задержаны коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред издания Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Суд рассмотрит ходатайство следствия об их аресте. Дома у Собчак прошел обыск, подозреваемая успела выехать из России.

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