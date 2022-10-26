Сложный, но сбалансированный: каким будет бюджет на 2023-2025 годы

Документ прошел первое чтение в Госдуме

Проект федерального бюджета на предстоящие три года одобрила в среду Госдума в первом чтении. Основные параметры главного финансового документа страны - выделение средств на нацпроекты и технологическую независимость, на госпрограммы и развитие экономики. Минфин заложил необходимые расходы и на нужды специальной военной операции. Но главная цель - исполнение всех социальных обязательств перед гражданами с учётом санкций недружественных стран.

В среду на Охотном ряду был рассмотрен проект федерального бюджета на предстоящие три года. Его внесли в Государственную думу месяц назад, и всё это время депутаты из профильных комитетов и комиссий совместно с представителями министерств обсуждали каждую госпрограмму, и каждую его статью.

Особое внимание в главном финансовом документе страны – социальной сфере. В том числе – выплатам и льготам мобилизованным и их семьям. "Бюджет сегодня - это обязательство страны перед нашими гражданами, они должны быть выполнены. это решение, которое в ситуации крайне сложной должно обеспечить развитие экономики, социальных проектов. И, конечно, в приоритетном порядке решить вопросы обеспечения наших солдат и офицеров, их семей", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В первом чтении обсуждается сама концепция закона. Она основана на прогнозе социально-экономического развития страны, ориентированного на достижение национальных целей, обозначенных президентом к 2030 году. Бюджет учитывает соотношение доходов и расходов, объём ВВП и уровень инфляции. В 2023 году она прогнозируется на уровне 5,4%, и по 4% в последующие два года. Огромное влияние на предстоящую трёхлетку оказывают антироссийские санкции.

После детального обсуждения бюджет поддержали три из пяти думских фракций: "Единая Россия", ЛДПР и "Новые Люди".

"Это один из самых сложных бюджетов, которые мы принимали. Этому, конечно, соответствует ряд причин. Очень важно, что в этом бюджете сохранены все соцрасходы, все выплаты, повышаются пенсии. Повышаются другие расходы, которые заложены в бюджете", - отметил Владислав Даванков, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди".

"У нас несколько десятков замечаний, которые в значительной части учтены при подготовке проекта федерального бюджета. В сегодняшних условиях он сбалансирован, отвечает интересам страны. Вопросы, связанные с новыми территориями, прежде всего, с восстановлением объектов разрушенной инфраструктуры и десятки других вопросов должны быть адекватно отражены в проекте федбюджета", - заявил Леонид Слуцкий, руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе.

А вот представители фракций КПРФ и "Справедливая Россия - за правду" высказались категорически против проекта федерального бюджета. Впрочем, традиционно. По их мнению, финансовый документ не отвечает новым требованиям.

Над таким сложным финансовым документом депутаты ещё не работали. Бюджет в этот раз завёрстан с дефицитом, но с постепенным его сокращением: в 2023 году он не превысит 3 трлн рублей – это около 2% ВВП, в 2024 – 1,4% ВВП и 0,7% в 2025 году. Покрывать дефицит планируется за счёт заимствований, таких как выпуск облигаций федерального займа. По оценке Министерства экономического развития, нижняя точка спада в российской экономике придётся на IV квартал этого года.

Новый бюджет завёрстан исходя из цены на нефть: в 2023 году она прогнозируется чуть больше 70 долларов за баррель, 67 с половиной в 24-м и 65 - в 2025 году. При этом доля нефтегазовых поступлений должна сокращаться. Сегодня были приняты основные параметры главного финансового документа, изменить которые уже нельзя.

Продолжится реализация национальных проектов – на это предусмотрено по три триллиона рублей ежегодно. Второе чтение уже через пару недель. За это время будут рассмотрены замечания и вопросы, возникшие в ходе обсуждения на пленарном заседании, а также поправки, внесённые депутатами.

Алексадра Панина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"