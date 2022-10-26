Катар заявил о беспрецедентной кампании против страны из-за ЧМ по футболу

Западные страны разволновались из-за прав ЛГБТ-сообщества

Глава британского МИД Джеймс Клеверли призвал болельщиков с уважением относиться к Катару, который в этом году проведет чемпионат мира по футболу. Он пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Ранее эмир Катара пожаловался на беспрецедентную кампанию против страны из-за чемпионата. По его словам, в настоящий момент эта кампания "расширяется с использованием клеветы и двойных стандартов".

Первый чемпионат мира по футболу в арабской стране. Первый в государстве с преобладающим мусульманским населением. Этот мундиаль рискует войти в историю и как самый скандальный. Причём, не по вине страны-хозяйки. Власти Катара утверждают: государство сталкивается с беспрецедентной антирекламной кампанией. И чем ближе матч открытия, тем больше критики.

Государство потратило сотни миллионов долларов на то, чтобы достойно провести главный футбольный праздник планеты. Вот только западные спортивные функционеры как будто бы этого и не замечают. Все 12 лет со дня, когда мир узнал кто проведёт чемпионат в 2022-м году, Катар отбивается от критики, параллельно сталкиваясь с бесконечными проверками. Стране пришлось пойти на колоссальные уступки и практически полностью переломить свои же культурные догмы. В 2020-м власти объявили о важных изменениях в трудовом законодательстве, в том числе отменили систему кафала - что, по сути, дало трудовым мигрантов гораздо больше прав.

Впрочем, даже такие реформы не изменили европейского предвзятого отношения. Ещё одна тема, которая крайне волновала западные демократии, это права ЛГБТ-сообщества. Пару недель назад в интернете появилась картинка, на которой якобы изображено всё, что нельзя будет делать болельщикам. Под запрет попал мат, алкоголь, громкая музыка и однополые отношения. Публикация спровоцировала настоящий скандал. Мол, зачем вообще проводить чемпионат, если вы всё запрещаете. Власти страны назвали картинку фейком и в попытке погасить бурлящий котёл, заявили, что на время мундиаля разрешат ЛГБТ-фанатам держаться за руки и демонстрировать радужные флаги. Взамен просят лишь одно.

"Всё, о чём мы просим, чтобы люди уважительно относились к культуре. В конце концов, мы рады всем, кто не делает ничего, что причиняет вред другим людям", - говорит Нассер Аль-Хатер, генеральный директор оргкомитета турнира.

Но даже полный перелом мусульманских обычаев и традиций не устроил коллективный Запад. Британский телеканал BBC к чемпионату мира подготовил пятиминутный ролик. Видеоинтервью с двумя женщинами, которые в 2020-м летели из Дохи в Сидней. И которых в аэропорту Катара принудительно осмотрел гинеколог, так как в терминале был обнаружен новорождённый ребёнок, которого кто-то выкинул в мусорку.

Ситуация действительно максимально неприятная. Однако после того, как история всплыла на международном уровне и поднялся скандал - то есть ещё два года назад - власти Катара перед женщинами извинились. Об этом в ролике, кстати, говорится одним предложением. Зато в конце видео появляется надпись: "В этом году Катар проводит чемпионат мира по футболу" - давая зрителю понять, что страна с подобными методами не подходит для проведения массовых мероприятий. Подмена понятий в лучших традициях политики двойных стандартов.

"Давайте вспомним, что было перед Олимпийскими играми 2008-го года в Пекине. Опять те же самые американцы вопили о том, что идёт нарушение прав человека и прочее, и прочее. Но в результате пекинская олимпиада стала одной из лучших в истории мирового олимпийского движения. Те же американцы вопили, что нельзя у нас в стране в 2018-м проводить чемпионат мира по футболу. Идеально прошёл! Катар готов, я думаю, что процентов на 101 или 102 как минимум. Стадионы в идеальном исполнении. Логистика продумана", - рассказал спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе.

Удивительно, но само проведение турнира будто бы волнует западных чиновников в последнюю очередь. Забыли очевидно и о самой идее специально проводить чемпионаты в разных странах, а не только в ЕС и США. Толерантность в духе Жозепа Борреля: кругом страшные джунгли, которые лезут со своими устоями в европейский сад. Вот только пока получается наоборот.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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