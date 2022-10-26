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20 лет захвату заложников на Дубровке: в Москве почтили память жертв теракта

22:20
  • среда
  • 26 октября 2022

В память о погибших в небо выпустили белые шары

Цветы и свечи несли сегодня москвичи к Театральному центру на Дубровке в память о жертвах теракта, который произошел там 20 лет назад. Погибли 130 человек.

У мемориальной доски с именами жертв горели красные лампады. По традиции в память о них в небо выпустили белые шары. 23 октября 2002 года боевики проникли в здание центра - в то время, когда там шел мюзикл "Норд-Ост". Бандиты захватили в заложники более 900 человек - зрителей, артистов и сотрудников центра. Их удерживали в течение трех дней. Силы спецназа в ходе операции ликвидировали всех боевиков.

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