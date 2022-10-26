В Кремле прокомментировали сообщения о деле против Собчак

Журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве

В Кремле в курсе сообщений о том, что Ксения Собчак якобы проходит подозреваемой по делу о вымогательстве. На вопрос журналиста ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Видели", - сказал представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский проходят фигурантами по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. Обоим уже предъявлено обвинение, их доставили в Тверской суд Москвы, который рассмотрит ходатайство следствия об аресте.

Сама Собчак, как передает РИА Новости, через Белоруссию уехала в Литву. Как пишет агентство, журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве - однако проходит ли она по одному делу с Сухановым и Романовским пока неясно.

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