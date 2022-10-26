ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле прокомментировали сообщения о деле против Собчак

18:59
  • среда
  • 26 октября 2022

Журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве

В Кремле в курсе сообщений о том, что Ксения Собчак якобы проходит подозреваемой по делу о вымогательстве. На вопрос журналиста ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Стал известен статус Собчак в деле о вымогательстве
ТАСС: Собчак удалось уехать из России

"Видели", - сказал представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский проходят фигурантами по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. Обоим уже предъявлено обвинение, их доставили в Тверской суд Москвы, который рассмотрит ходатайство следствия об аресте.

Сама Собчак, как передает РИА Новости, через Белоруссию уехала в Литву. Как пишет агентство, журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве - однако проходит ли она по одному делу с Сухановым и Романовским пока неясно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ксения Собчак
Ксения Собчак
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.