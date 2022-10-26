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Киев завершил подготовку провокации с "грязной бомбой"

19:36
  • среда
  • 26 октября 2022

Изготовлен муляж "Искандера" для взрыва над ЧАЭС

Украинское предприятие "Южмаш" завершило подготовку к провокации с "грязной бомбой". Специалисты изготовили муляж ракеты "Искандер". Его начинят радиоактивным материалом, а затем взорвут над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС.

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"Специалисты "Южмаша" уже изготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем "сбить" силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, после того, как муляж "собьют", киевский режим планирует показать западным СМИ фрагменты муляжа, сделанного на основе снаряда комплекса "Точка-У", и элементы электроники якобы ракеты "Искандер". Таким образом Киев намерен убедить западную общественность в виновности России.

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