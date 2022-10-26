Кабмин внес в Госдуму законопроект о защите русского языка

Закон оградит от чрезмерного употребления иностранных слов

Соблюдение норм русского литературного языка должностными лицами и гражданами будет под контролем. Правительство внесло законопроект о защите русского языка на рассмотрение Госдумы.

"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного в России. Также подразумевается контроль за соблюдением должностными лицами и гражданами норм современного русского литературного языка, передает ТАСС.

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