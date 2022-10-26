Суханов решил извиниться перед главой "Ростеха"

Коммерческий директор Собчак в суде частично признал вину

Готовность извиниться перед главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым выразил в суде коммерческий директор телеведущей Ксении Собчак. Кирилл Суханов также готов частично признать вину.

"Я готов принести извинения потерпевшему и признать, что требовал у него 800 тысяч рублей, но только эту сумму", - заявил Суханов в Тверском суде Москвы.

Ранее следователь МВД на заседании заявил, что обвиняемый вымогал у главы "Ростеха" 11 миллионов рублей – за то, что не будет распространять в Telegram якобы порочащие Чемезова сведения. Суханова задержали при получении транша в 800 тысяч рублей, он вину не признает, передает ТАСС. Следствие просит суд поместить обвиняемого и второго фигуранта - экс-главреда издания Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) под арест.

Ранее сообщалось, что подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех" проходит и Ксения Собчак. Телеведущая успела выехать за пределы России.

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