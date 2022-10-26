ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суханов решил извиниться перед главой "Ростеха"

20:36
  • среда
  • 26 октября 2022

Коммерческий директор Собчак в суде частично признал вину

Готовность извиниться перед главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым выразил в суде коммерческий директор телеведущей Ксении Собчак. Кирилл Суханов также готов частично признать вину.

Стал известен статус Собчак в деле о вымогательстве
В Кремле прокомментировали сообщения о деле против Собчак

"Я готов принести извинения потерпевшему и признать, что требовал у него 800 тысяч рублей, но только эту сумму", - заявил Суханов в Тверском суде Москвы.

Ранее следователь МВД на заседании заявил, что обвиняемый вымогал у главы "Ростеха" 11 миллионов рублей – за то, что не будет распространять в Telegram якобы порочащие Чемезова сведения. Суханова задержали при получении транша в 800 тысяч рублей, он вину не признает, передает ТАСС. Следствие просит суд поместить обвиняемого и второго фигуранта - экс-главреда издания Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) под арест.

Ранее сообщалось, что подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех" проходит и Ксения Собчак. Телеведущая успела выехать за пределы России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.