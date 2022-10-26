Жертвами атаки террористов на юге Ирана стали тринадцать человек

Ранены 40 человек

Власти Ирана уточнили число жертв террористической атаки на мавзолей Шах-Черах на юге страны. Как сообщил глава МВД исламской республики Ахмад Вахиди, погибли по меньшей мере тринадцать человек.

"13 человек приняли мученическую смерть, значительное число людей получили ранения", - приводит явление министра ТАСС.

Ранее сообщалось, что трое вооруженных мужчин открыли стрельбу в мавзолее. Силам правопорядка удалось задержать двух террористов, их третьего сообщника ищут.

Местные СМИ предварительно называли цифру в 15 погибших и 40 раненых. По их данным, террористы – не граждане Ирана.

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