Жертвами атаки террористов на юге Ирана стали тринадцать человек

Ранены 40 человек
Власти Ирана уточнили число жертв террористической атаки на мавзолей Шах-Черах на юге страны. Как сообщил глава МВД исламской республики Ахмад Вахиди, погибли по меньшей мере тринадцать человек.
"13 человек приняли мученическую смерть, значительное число людей получили ранения", - приводит явление министра ТАСС.
Ранее сообщалось, что трое вооруженных мужчин открыли стрельбу в мавзолее. Силам правопорядка удалось задержать двух террористов, их третьего сообщника ищут.
Местные СМИ предварительно называли цифру в 15 погибших и 40 раненых. По их данным, террористы – не граждане Ирана.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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