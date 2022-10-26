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Берлускони объявил о рождении 17-го внука

21:36
  • среда
  • 26 октября 2022

Мальчик появился в семье младшего сына 86-летнего политика

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони выступил с важным заявлением в Сенате, куда он вернулся после девятилетнего перерыва. 86-летний патриарх итальянской политики объявил о рождении 17-го внука.

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"Я счастлив быть здесь, и счастлив также потому, что три часа назад родился мой 17-й внук. Ура!", - заявил лидер правящей партии "Вперед, Италия".

Мальчик появился в семье младшего сына Берлускони – Луиджи и Федерики Фумагалли.  Новорожденного назвали Томмазо Фабио. Первенец этой пары родился в июле прошлого года, его зовут Эмануэле Сильвио.

У Сильвио Берлускони двое детей от первой жены - Карлы Эльвиры Далл'Ольо, это известные предприниматели Марина и Пьер Сильвио. От второго брака с актрисой Вероникой Ларио родились трое - Барбара, Элеонора и Луиджи. В марте этого года Берлускони сыграл "символическую свадьбу" с депутатом парламента от партии "Вперед, Италия", 32-летней Мартой Фашиной, передает РИА Новости.

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