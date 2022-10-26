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Путин поручил учредить стипендию имени Королева

22:02
  • среда
  • 26 октября 2022

Ее назначат студентам, имеющим достижения в инженерном деле

Стипендию имени выдающего ученого Сергея Королева будут присуждать студентам вузов, имеющим значительные достижения в области инженерного дела. Поручение об учреждении стипендии дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.

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"Правительству... с учетом ранее данных поручений учредить стипендию имени С.П.Королева для обучающихся по образовательным программам высшего образования, имеющих значительные достижения в области инженерного дела. Срок - 15 ноября", - отмечено в списке поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Правительству также поручено обеспечить меры господдержки тем производителям технологического оборудования, которые передают свои образцы научным школам. Сергей Королев - основоположник практической космонавтики. Это выдающийся конструктор и организатор работ по созданию ракетно-космической техники в СССР.

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