Путин поручил учредить стипендию имени Королева

Ее назначат студентам, имеющим достижения в инженерном деле

Стипендию имени выдающего ученого Сергея Королева будут присуждать студентам вузов, имеющим значительные достижения в области инженерного дела. Поручение об учреждении стипендии дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.

"Правительству... с учетом ранее данных поручений учредить стипендию имени С.П.Королева для обучающихся по образовательным программам высшего образования, имеющих значительные достижения в области инженерного дела. Срок - 15 ноября", - отмечено в списке поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Правительству также поручено обеспечить меры господдержки тем производителям технологического оборудования, которые передают свои образцы научным школам. Сергей Королев - основоположник практической космонавтики. Это выдающийся конструктор и организатор работ по созданию ракетно-космической техники в СССР.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"