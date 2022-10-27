Эксперт объяснил, кого на Западе считают "пророссийскими" политиками

Что роднит Виктора Орбана и Дональда Трампа?

Почему ультраправых в Европе воспринимают как союзников России? Какими методами внутри Евросоюза борются с политическими конкурентами? Как Москва воспринимает эти движения? И что в данном контексте роднит Виктора Орбана и Дональда Трампа?

На эти и другие вопросы в программе "События 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил обозреватель портала ИноСМИ Дмитрий Бабич.

"Политика - это искусство возможного. И надо в одном отдать должное Трампу - при нем не началось ни одной войны. Вернее, США не начали ни одной войны. Это огромное достижение. То, что сейчас происходит на Украине, при Хиллари Клинтон это началось бы в 2017-м. Мы немного выиграли время. Хотя, конечно, никакой Трамп не пророссийский политик. Только в безумные головы сторонников Демократической партии могла прийти эта идея", - отметил эксперт.

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