ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт объяснил, кого на Западе считают "пророссийскими" политиками

08:49
  • четверг
  • 27 октября 2022

Что роднит Виктора Орбана и Дональда Трампа?

Почему ультраправых в Европе воспринимают как союзников России? Какими методами внутри Евросоюза борются с политическими конкурентами? Как Москва воспринимает эти движения? И что в данном контексте роднит Виктора Орбана и Дональда Трампа?

На эти и другие вопросы в программе "События 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил обозреватель портала ИноСМИ Дмитрий Бабич.

"Политика - это искусство возможного. И надо в одном отдать должное Трампу - при нем не началось ни одной войны. Вернее, США не начали ни одной войны. Это огромное достижение. То, что сейчас происходит на Украине, при Хиллари Клинтон это началось бы в 2017-м. Мы немного выиграли время. Хотя, конечно, никакой Трамп не пророссийский политик. Только в безумные головы сторонников Демократической партии могла прийти эта идея", - отметил эксперт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Флаг США
Флаг США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.