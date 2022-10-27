Энергокризис в Европе стал вопросом этики

Совсем недавно немцам показывали ролики, как согреться с помощью свечей

Париться в сауне в разгар энергокризиса - занятие аморальное. Пропотеть удастся не скоро. Всемирный конгресс сауны в Штутгарте стартовал с горячей дискуссии: этично ли потеть в горячей бане и тратить драгоценные киловатты, когда в квартирах приходится прикручивать батареи? А спать, видимо, придется не в пижаме, а в теплом свитере? Ассоциация управляющих немецких саун ставит вопрос: как выживать с учетом того, что энергозатраты растут?

Банный день себе регулярно устраивают примерно 30 миллионов немцев. Но этические вопросы проиллюстрировали жесткими цифрами: несколько часов в сауне - это расход примерно 6-8 киловатт-часов энергии. Как 300-400 часов работы на ноутбуке.

Совсем недавно немцам показывали ролики, как согреться с помощью свечей. В Швейцарии понизили допустимую температуру отопления в домах до 19 градусов. Полиция будет строго следить. За превышение - штраф. Граждан готовят к отключениям электричества.

"Каждый должен подумать о том, что он будет делать в случае отключения электроэнергии на несколько часов", - заявил президент Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике Вернер Люгинбюль.

Возвращаясь к проблемам европейских любителей сауны: обсуждать их будут до конца недели. Хотя зачем электричество-то тратить? Переходите к старой доброй бане. На дровах. Для вас уже Александр Григорьевич Лукашенко гуманитарную помощь заготовил.

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