На вокзале Шахтерска в результате атаки ВСУ вспыхнул пожар

Местных жителей оперативно эвакуировали

Украинские националисты сегодня утром вновь обстреляли населенные пункты в Донецкой народной республике, передает "ТВ Центр".

Под огнем оказались Александровка, Пантелеймоновка, Минеральное и Каштановое. В общей сложности ВСУ выпустили более 20 снарядов.

Мощный удар нанесен по железнодорожному вокзалу в Шахтерске. В результате обстрела с позиций неонацистов вспыхнул крупный пожар. Загорелся состав с топливом, а также - кровля станции. Пламя молниеносно распространилось и перекинулось на расположенные рядом жилые дома и здание автовокзала.

Местных жителей оперативно эвакуировали. К тушению привлекли более ста спасателей, задействовали 25 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших в результате этой атаки нет.

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